Anita, dobrze znana widzom dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia", od dawna pokazuje w sieci swoje życie bez filtrów, także wtedy, gdy los nie oszczędza. Tym razem opublikowała poruszający wpis z Bydgoszczy, gdzie Adrian przechodził intensywne leczenie. Jak przekazała, jej mąż zakończył właśnie chemioterapię i radioterapię.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się swoją radością

Anita podkreśliła w najnowszym poście, poinformowała, że wraz z Adrianem wracają do domu. , wyjawiła, że mąż był "niesamowicie silny", a wyniki z tygodnia na tydzień były coraz lepsze.

Adrian zakończył kolejny etap leczenia- chemię i radioterapię. Był niesamowicie silny, a z tygodnia na tydzień wyniki były bardzo dobre. Serce nam biło wczoraj mocno, gdy czekaliśmy na wyniki rezonansu, ale wszystko jest dobrze, żadnej progresji, brak obrzęku. Z ogromnym optymizmem czekamy na dalszy ciąg leczenia i już za około miesiąc rozpoczęcie terapii Optune, co nie udałoby się bez Was! - wyjawiła Anita.

Ostatnie tygodnie rodzina spędziła w Bydgoszczy, w zupełnie nowej codzienności. Anita nie ukrywa, że to był intensywny okres: zmiana miejsca, nowe przedszkole dla dziecka, nowi ludzie i życie podporządkowane wizytom w centrum onkologii. Jak przyznała, były dni lepsze i gorsze, ale najważniejsze było to, że przechodzili przez to razem.

Bydgoszcz zostanie w naszym sercu na długo, nie wykluczamy, że to tu właśnie będzie nasze miejsce na dłużej - dodała Anita.

Na koniec wpisu pojawił się jeszcze jeden promyk radości. Tym razem związany z miłością, nie leczeniem. Anita dodała krótkie „PS”, które momentalnie poruszyło fanów:

Ps. Wiecie, co będziemy robić za tydzień o tej porze? Ja nie mogę uwierzyć!!

Za tydzień Anita i Adrian o tej porze będą szykować się do ślubu. Po takiej walce ta zapowiedź brzmi jak symboliczny oddech i nowy początek.

Zobacz także: Ekspertka zrezygnowała z "ŚOPW". Maciej ujawnił prawdę jak było

Anita i Adrian ze "ŚOPW" / Fot. Instagram @anitaczylija