Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazała wspaniałe wieści: "Wracamy do domu!"
Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się z fanami wiadomością, na którą wszyscy czekali z zapartym tchem. Po tygodniach leczenia nowotworowego jej mąż Adrian zakończył kolejny etap terapii, a wyniki badań dały rodzinie ogromną ulgę.
Anita, dobrze znana widzom dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia", od dawna pokazuje w sieci swoje życie bez filtrów, także wtedy, gdy los nie oszczędza. Tym razem opublikowała poruszający wpis z Bydgoszczy, gdzie Adrian przechodził intensywne leczenie. Jak przekazała, jej mąż zakończył właśnie chemioterapię i radioterapię.
Anita podkreśliła w najnowszym poście, poinformowała, że wraz z Adrianem wracają do domu. , wyjawiła, że mąż był "niesamowicie silny", a wyniki z tygodnia na tydzień były coraz lepsze.
Adrian zakończył kolejny etap leczenia- chemię i radioterapię. Był niesamowicie silny, a z tygodnia na tydzień wyniki były bardzo dobre. Serce nam biło wczoraj mocno, gdy czekaliśmy na wyniki rezonansu, ale wszystko jest dobrze, żadnej progresji, brak obrzęku. Z ogromnym optymizmem czekamy na dalszy ciąg leczenia i już za około miesiąc rozpoczęcie terapii Optune, co nie udałoby się bez Was!
Ostatnie tygodnie rodzina spędziła w Bydgoszczy, w zupełnie nowej codzienności. Anita nie ukrywa, że to był intensywny okres: zmiana miejsca, nowe przedszkole dla dziecka, nowi ludzie i życie podporządkowane wizytom w centrum onkologii. Jak przyznała, były dni lepsze i gorsze, ale najważniejsze było to, że przechodzili przez to razem.
Bydgoszcz zostanie w naszym sercu na długo, nie wykluczamy, że to tu właśnie będzie nasze miejsce na dłużej
Na koniec wpisu pojawił się jeszcze jeden promyk radości. Tym razem związany z miłością, nie leczeniem. Anita dodała krótkie „PS”, które momentalnie poruszyło fanów:
Ps. Wiecie, co będziemy robić za tydzień o tej porze? Ja nie mogę uwierzyć!!
Za tydzień Anita i Adrian o tej porze będą szykować się do ślubu. Po takiej walce ta zapowiedź brzmi jak symboliczny oddech i nowy początek.
