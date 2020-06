Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała efekty sesji ciążowej. Zapadła już decyzja o wyborze imienia?

Anita i Adrian ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” są jedną z najpopularniejszych par programu. Dzięki udziale w kontrowersyjnym eksperymencie udało im się znaleźć miłość, a teraz czekają na narodziny drugiego dziecka. Para niedługo przed rozwiązaniem zdecydowała się na sesję ciążową i Anita właśnie pochwaliła się na Instagarmie jej efektami. Przy okazji zdradziła też, jak wygląda sytuacja z wyborem imienia dla córeczki!

Anita opublikowała zdjęcia z sesji ciążowej w mediach społecznościowych i umieściła obszerny post na temat tego, jak się czuje w ostatnim trymestrze ciąży. Zdradziła też, że w ten weekend składają razem z mężem meble i "czeka pranie, prasowanie, układanie, pakowanie". A to oznacza, że rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami!

To już ostatnia chwila na uwiecznienie tych chwil kiedy malutka jest w brzuszku👶🏼🤰🏼 nie mogę się doczekać żeby zobaczyć tą kruszynkę, poznać jej temperament, zobaczyć do kogo będzie podobna, czy będzie mieć zachowania takie jak jej braciszek, czy raczej zupełnie inne.. nie mogę się też doczekać tego żeby nie być w ciąży, bo prawie 2 lata non stop w tym stanie już dają się we znaki. - zdradziła Anita na Instagramie.