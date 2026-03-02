Anita Włodarczyk od 10 dni przebywa w stolicy Kataru - Dosze. W ostatnich dniach miasto stało się areną niebezpiecznych wydarzeń, które wstrząsnęły zarówno mieszkańcami, jak i przebywającymi tam gośćmi. Polska olimpijka opublikowała wstrząsające nagrania, na których widać zestrzeliwane rakiety. W relacjach zamieszczonych w mediach społecznościowych Włodarczyk szczegółowo opisała dramatyczne chwile i podzieliła się emocjami, jakie towarzyszyły jej podczas ataków na miasto.

Eksplozje, wybuchy i niepokój

Według relacji Anity Włodarczyk, sytuacja w Dosze stała się wyjątkowo napięta w momencie, gdy podczas treningu na rzutni otrzymała alert o możliwym ataku Iranu na amerykańską bazę wojskową w Katarze. Zaledwie 20–30 minut później lekkoatletka usłyszała dwa wybuchy, co natychmiast zmusiło ją do powrotu do hotelu. Przez cały dzień w mieście słyszane były kolejne eksplozje, a Włodarczyk nie kryła, że sytuacja była daleka od normalności - opisywała to, co działo się na niebie, jako „straszne”.

Hotel, w którym zakwaterowana jest Anita Włodarczyk, znajduje się w odległości około 40 km od amerykańskiej bazy wojskowej Al Udeid Air Base. Jak relacjonuje olimpijka, wszystko, co zostaje przechwycone przez systemy obronne, spada zazwyczaj na miasto. W nagraniach udostępnionych przez sportsmenkę widać niepokojące sceny, które pokazują, jak blisko realnego niebezpieczeństwa znajduje się ona oraz inni mieszkańcy Doszy.

Zamknięta przestrzeń powietrzna i chaos komunikacyjny

W relacji Anity Włodarczyk pojawia się także informacja o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Katarem. Wielu pasażerów podróżujących samolotami utknęło w powietrzu, a ostatecznie ich loty zostały zawrócone na lotnisko. Atmosfera w mieście była napięta – zarówno ze względu na zagrożenie, jak i dezorientację podróżnych oraz mieszkańców.

Anita Włodarczyk w swoich relacjach wielokrotnie podkreślała, jak istotne jest zachowanie spokoju i stosowanie się do oficjalnych komunikatów. Zarówno ona, jak i inne osoby przebywające w stolicy Kataru, otrzymują alerty, informacje z mediów oraz bieżące wiadomości z Ambasady RP w Katarze. Włodarczyk zapewniła, że dba o swoje bezpieczeństwo i zaapelowała do wszystkich Polaków w Dosze o rozwagę i optymizm.