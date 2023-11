Anita Sokołowska zdradziła nam, co czeka jej bohaterkę w serialu "Przyjaciółki"! Wygląda na to, że szykują się wielkie zmiany w życiu Zuzy, szczególnie jeśli chodzi o jej karierę zawodową, a bohaterkę czeka wiele nowych wyzwań. Aktorka opowiedziała również, czy w jej serialowym wątku pojawią się nowi bohaterowie. Koniecznie sprawdźcie, co wyjawiła nam Anita Sokołowska! Wygląda na to, że będzie się działo naprawdę dużo!

East News