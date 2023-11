Anita Sokołowska od lat gra w serialach i na teatralnych deskach, ale dopiero rola przebojowej Zuzy z polsatowskiego hitu "Przyjaciółki" zrobiła z niej prawdziwą gwiazdę! Dzięki temu Anita Sokołowska zaczęła bywać na salonach, pojawiać się na okładkach, a także gromadzi tłumy fanów na swoim profilu na Instagramie.

Wraz ze wzrostem popularności gwiazdy, jej życie prywatne również zaczęło wzbudzać emocje. Anita Sokołowska co jakiś czas pokazuje swojego 6-letniego synka Antoniego na Instagramie, ale - wzorem innych gwiazd - jedynie tyłem. Na swoim profilu nigdy jednak nie pokazuje partnera - Bartosza Frąckowiaka. Teraz zrobiła wyjątek i zabrała ukochanego na salony! Zobaczcie poniżej, jak razem wyglądali.

Anita Sokołowska i Bartosz Frąckowiak zjawili się na gali 30-lecia magazynu "Pani". To wyjątkowo rzadki widok! Ostatnie wspólne zdjęcia pary z salonów można znaleźć w sieci z 2015 roku! Nic więc dziwnego, że teraz wzbudzili sporą sensację. Anita i Bartosz wybrali czarne stylizacje i chętnie pozowali do zdjęć.

Anita i Bartosz poznali się przy spektaklu "Przebudzenie wiosny" Franka Wedekina. Aktorka w rozmowie z "Twoim Stylem" nie ukrywała, czym zachwycił ją ukochany.

Bartek zachwycił mnie swoją energią i intelektem. Jest facetem pełnym pasji, z nim nigdy nie jest nudno. Zakochałam się tez w jego dobrych oczach, jest ciepły, rodzinny. Po jednej z pierwszych prób totalnie pod wrzeniem Bartka poszłam do garderoby, wzięłam do ręki leząca tam książkę i na pierwszej stronie natknęłam się na wstęp, który on napisał. Zaczęłam czytać i miałam wypieki na twarzy. Co za język! Sposób myślenia. Już wiedziałam, że wpadłam po uszy - wyznała aktorka.