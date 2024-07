Anita Sokołowska mimo ogromnej popularności, którą zdobyła grając jedną z głównych ról w serialu "Przyjaciółki" oraz "Na dobre i na złe", rzadko pojawia się na imprezach branżowych. Aktorka jako jedna z nielicznych w show biznesie bardzo ceni swoją prywatność i nie wpuszcza mediów do

swojego życia.

Zobacz: Anita Sokołowska pierwszy raz po porodzie

Kilka miesięcy temu gwiazda urodziła swoje pierwsze dziecko. W przeciwieństwie do innych gwiazd, nie pojawiła się z nim na okładce kolorowego magazynu. Wstawiła jedynie zdjęcie fragmentu główki swojej pociechy na Facebooka. Niestety, jej starania, aby zachować pełną anonimowość dziecka zburzył pewien fotograf, który przyłapał ją podczas spędzania czasu wolnego.



Muszę to napisać, Paparuchy ( paparazzi) to jednak najgorszy z możliwych typów człowieka... Za podglądanie moich najbardziej intymnych chwil z moim dzieckiem, życzę im/mu aby czarny kot codziennie przebiegał mu drogę, by w cukierniczce zamiast cukru do końca życia miał sól, a przelewy na konto dochodziły z rocznym opóźnieniem... - napisała oburzona na swoim profilu