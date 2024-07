Anita Sokołowska wybrała się z rodziną na wakacje. Tym razem gwiazda "Przyjaciółek" i "Top Chef. Gwiazdy od kuchni" wybrała się do Włoch, do Toskanii. Aktorka wrzuca mnóstwo zdjęć z wyprawy, ale jedno jest szczególne, bo jeszcze nigdy aktorka nie pokazała takiego zdjęcia swojego synka Antosia. Okazuje się, że to śliczny blondynek!

Mały Antoś pod koniec sierpnia skończy 3 latka. Anita Sokołowska bardzo chroni swoje życie prywatne, więc nie pokazuje synka i nie chodzi z rodziną na eventy. Dlatego takie zdjęcie to prawdziwe znalezisko dla jej fanów. Myślicie, że potem włosy synka aktorki ściemnieją? Te blond włosy Antosia sprawiają, że nie można nie pomyśleć o synu Anny Muchy - Teodorze, który też ma jaśniutkie blond włoski tylko, że kręcone... i Anna Mucha też uwielbia wypoczywać w Toskanii :).

Anita Sokołowska pojechała na wakacje do Toskanii.

Anita Sokołowska z synkiem Antosiem na wakacjach.