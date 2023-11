Anita Sokołowska kończy dziś 42 lata. Przebojowa Zuza z "Przyjaciółek" czy zdolna pani doktor Lena z "Na dobre i na złe", jurorka show "The Brain - genialny umysł" świętuje dziś swoje urodziny, prawdopodobnie na planie serialu Polsatu, do którego obecnie trwają zdjęcia. Sokołowska to obecnie jedna z najpopularniejszych serialowych aktorek, ale wciąż niewiele wiadomo na temat jej życia prywatnego. Gwiazda rzadko mówi w wywiadach na tematy osobiste, nie pojawia się często na salonach, nie pokazuje swoich bliskich. Z kim się spotyka? Czy ma dziecko? Co jest jej największą pasją? Poznaj tajemnice Anity Sokołowskiej!

Reklama

ZOBACZ: Już znamy datę 1. odcinka 11. sezonu "Przyjaciółek"! To najlepsza wiadomość, jaką dziś przeczytasz ;)

Reklama

Anita Sokołowska kończy dziś 42 lata.