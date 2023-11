Anita Lipnicka promuje obecnie swoją nową płytę "Miód i dym", dlatego chętnie udziela wywiadów w mediach, w których mówi nie tylko o muzyce, ale też o swoich ciężkich przeżyciach. Ostatnio w rozmowie z Katarzyną Janowską w programie „RezerwacjaOnet”, Anita opowiedziała o swojej chorobie. W 2012 roku gwiazda dowiedziała się, że ma guza ślinianki przyusznej. Gwiazda przeszła operację, całe szczęście okazało się, że nowotwór nie jest złośliwy.

„Ja miałam niezłośliwy nowotwór, więc dużo szczęścia w tym wszystkim. Nie można tu się porównywać z prawdziwymi chorobami nowotworowymi, z którymi ludzie się zmagają. Ale muszę się obserwować i to robię. Natomiast to, co cię nie złamie, to wzmocni. Ja jestem fajterką i próbuję jakoś wszystko przekuć na swoją korzyść”, powiedziała w wywiadzie Anita.