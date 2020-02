Anita Lipnicka pochwaliła się swoją córką! Pola ma już 13 lat i jest podobna do mamy

Anita Lipnicka i John Porter doczekali się córki Poli. Jak się okazało dziewczynka niedawno obchodziła swoje 14. urodziny i wyrosła na przepiękną nastolatkę. Dumna mama postanowiła pochwalić się swoją pociechą w mediach społecznościowych. Sami zobaczcie, jak śliczną córkę ma Anita Lipnicka.

Anita Lipnicka pochwaliła się swoją śliczną córką

Pola Porter jest córką Anity Lipnickiej i Johna Portera, którzy byli ze sobą w związku przez 13 lat. Chociaż wydawało się, że jest to miłość aż po grób, to jednak ich relacja zakończyła się w 2015 roku. Wokalistka rok później poślubiła fotografa Marka Graya, z którym wiedzie szczęśliwe życie. Para wspólnie się wspiera w swoich projektach zawodowych i wygląda na to, że to prawdziwa miłość!

Jednak niewątpliwie największym szczęściem w życiu Anity Lipnickiej jest oczywiście jej córka Pola. Aż trudno uwierzyć, że dziewczynka ma już 14 lat! Ostatnio nastolatka obchodziła urodziny o czym poinformowała dumna mama i pochwaliła się zdjęciem swojej pociechy. Pola to naprawdę przepiękna nastolatka!

Moja dziewczyna ma dziś urodziny!!!

🍭🎂🎉🎁🎈Nie wiem kiedy mi tak urosła?!? Spełnienia marzeń, kochana❤️ - napisała Anita Lipnicka. Oczywiście w komentarzach pod postem nie zabrakło

- Pamiętam jak się uczyła chodzić na Ochocie jakby to wczoraj bylo:)

Pola najlepsze zyczenia duzo zdrowia miłości i spełnienia marzen :)) Mamie tez wszystkiego najlepszego:)) - Pola taka już duża! Wszystkiego najlepszego! Jejku pamiętam jeszcze wywiad rodziców jak sobie radzą z opieką nad małą Polcią - Śliczną masz córkę i jaka duża :) wszystkiego najlepszego dla córci z okazji urodzin - piszą wielbiciele artystki.

Rzeczywiście czas leci nieubłaganie, a Pola wyrosła na naprawdę śliczną dziewczynę! Jak myślicie, do kogo jest bardziej podobna?

Anita Lipnicka i John Porter rozstali się w 2015 roku. Ich związek rozpadł się po 13 latach.