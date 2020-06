Ania z "Rolnik szuka żony" podkreśliła idealną figurę w stylowej sukience na lato! 

Anna Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" już nie raz zachwyciła swoich fanów boskimi stylizacjami. Tym razem wielbicielki Ani są oczarowane jej sukienką z frędzlami. To prawdziwy hit nadchodzącego lata, bowiem frędzle na dobre zadomowiły się w modzie. Zobaczcie jak fantastycznie wygląda uczestniczka hitowego programu TVP!

Ania z "Rolnik szuka żony" w idealnej sukience na lato. Frędzle wciąż są hitem!

Ania z "Rolnik szuka żony" doskonale wie jak zrobić dobre wrażenie! Jej stylizacje są modne i potrafi nimi podkreślić wszystkie atuty sylwetki. Ania może się pochwalić naprawdę idealną figurą, ale nic w tym dziwnego - jak wiadomo, uczestniczka "Rolnik szuka żony" uwielbia aktywność fizyczną. Opowiadała o tym w programie, a najlepszym tego dowodem było zabranie Jakuba na randkę do parku linowego. Ania często ćwiczy, lubi chodzić na siłownię, jeździ na rowerze, a także ze swoim synem Jasiem stara się spędzać wolny czas aktywnie.

Tym razem Ania postanowiła podkreślić swoją piękną figurę sukienką, która bardzo przypadła do gustu jej obserwatorkom. Nic dziwnego - uczestniczka "Rolnik szuka żony" wygląda w niej naprawdę pięknie, a do tego taka sukienka to idealny wybór na nadchodzące lato. Frędzle dalej w modzie, dlatego wybór takiej stylizacji jest strzałem w dziesiątkę.

- No kiecka bomba 👌😍 - Aniu jak zawsze wyglądasz pięknie 👑❤️ kobieta z klasą 👠💪 - Świetna sukienka 😍 gdzie kupiona, jeśli można wiedzieć? 🙂 - Skąd sukienka? Piękna🤗 - Piękna sukienka 👗❤ - piszą fanki.

Rzeczywiście trudno oderwać wzrok od tej stylizacji Ani. Zobaczcie sami! Która z Was skusi się na taką sukienkę w te wakacje?

Ania z "Rolnik szuka żony" nie przestaje zachwycać! Jej stylizacje zawsze robią ogromne wrażenie na fankach.

Figura uczestniczki programu "Rolnik szuka żony" jest po prostu idealna! Ania bardzo dba o swoją formę i uwielbia aktywność fizyczną!