Paulina z "Rolnik szuka żony" rozstała się z partnerem! Co się stało?

Paulina w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony" była jedną z kandydatek na żonę Łukasza Sędrowskiego. W programie wydawało się, że kobieta naprawdę się zakochała i bardzo starała się zdobyć serce rolnika, jednak on od początku faworyzował Agatę Rusak. Ostatecznie po zaręczynach Agata i Łukasz rozstali się. Tymczasem Paulina pod koniec 2019 roku zaczęła publikować na swoim instagramowym profilu zdjęcia z przystojnym Włochem, którego pasją również był sport. Teraz okazuje się, że na profilu Pauliny z "Rolnika" nie ma ani jednego zdjęcia z mężczyzną ! Czyżby to koniec ich związku?

Paulina z "Rolnik szuka żony" rozstała się z partnerem?

Jeszcze niedawno na Instagramie Pauliny pojawiały się zdjęcia z partnerem z ich wspólnych podróży. Podróżowali razem do Grecji, Amsterdamu i widać, że wspólne odkrywanie świata to kolejna pasja oprócz sportu, którą dzielili. Teraz z profilu Pauliny zniknęły wszystkie zdjęcia, na których był jej partner. Wszystko wskazuje na to, że para się rozstała!

Paulina poświęca się pracy, dbaniu o swoją dietę i ćwiczeniom. Przestała być tak aktywna w mediach społecznościowych i ostatnie jej zdjęcie pochodzi z marca tego roku.

Sami spójrzcie, na profilu Pauliny z "Rolnik szuka żony" nie ma ani jednego zdjęcia z mężczyzną, z którym się spotykała!

Paulina z "Rolnika" dba o zdrowy styl życia, dzięki temu cieszy się idealną figurą.

W programie "Rolnik szuka żony" Paulina była kandydatką Łukasza Sędrowskiego.