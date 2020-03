Ania z "Rolnik szuka żony" kwarantannę spędza z synem na sportowo! Nie nudzą się!

Ania z "Rolnik szuka żony" niedawno przyznała, że stara się odpowiedzialnie podchodzić do zaleceń lekarzy dotyczących minimalizowania ryzyka zachorowania na koronawirusa, ale nadal musi chodzić do pracy. Uczestniczka programu dba jednak o bezpieczeństwo syna i kiedy chłopiec nie może ćwiczyć na boisku - robi to w domu. Zobaczcie, jak Ania razem z synem spędzają "narodową kwarantannę"! Fan piłki nożnej nie zamierza się nudzić...

Syn Ani z "Rolnik szuka żony" ćwiczy w domu!

Ania Stelmaszczyk opublikowała na Instastories nagranie, na którym pokazuje jak spędza wolny czas z synem w domu. Jak wiadomo Jan jest fanem piłki nożnej i teraz, kiedy nie ma możliwości trenowania na boisku, wybiera ćwiczenia w domu. Okazuje się, że chłopiec doskonale dba o swoją formę.

Nic w tym dziwnego w końcu jego mama też w programie "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako fanka aktywnego wypoczynku. W końcu to ona namówiła Jakuba na wycieczkę rowerową czy wizytę w parku linowym, a ostatnio na Instagramie wyznała, że raz w tygodniu chodzi na siłownię. Brawo za promocję aktywności sportowych!

Tylko spójrzcie na tego sportowca!

Instagram

Ania też zaczęła chodzić na siłownię!