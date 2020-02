Ania z "Rolnik szuka żony" już zapomniała o Jakubie!? To zdjęcie mówi wszystko

Anna z "Rolnik szuka żony" po głośnym rozstaniu z Jakubem na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Wcześniej jej wpisy i komentarze wywołały wiele kontrowersji, ale teraz wszystko wskazuje na to, że Anna odzyskała już spokój i równowagę po rozstaniu. Jej najnowsze zdjęcie świadczy o tym, że kobieta jest w świetnym nastroju. Tylko spójrzcie!

Ania z "Rolnik szuka żony" już zapomniała o Jakubie?

Anna opublikowała na Instagramie swoje nowe zdjęcie, które zachwyciło jej obserwatorki i fanki "Rolnika". Na fotografii widać, że uczestniczka programu jest uśmiechnięta i zadowolona. Wygląda na to, że zostawiła już za sobą przeszłość i zapomniała o Kubie. Z pewnością przyczyniły się do tego niedawne wakacje we Włoszech.

Anna Stelmaszczyk pod swoją najnowszą fotografią zebrała mnóstwo pozytywnych komentarzy i komplementów od fanów programu "Rolnik szuka żony":

Mało kobiet w tych czasach z takimi wartościami ❤️ dużo dobrego dla Pani i synka Pani Aniu jest pani piękną kobietą... Piękna na zewnątrz i wewnątrz ❤️ bije od pani taka pozytywna energia i szczerość 😍 Lubię twój styl😘

Tylko spójrzcie na ten uśmiech na twarzy!

Instagram

Ania i Jakub w programie "Rolnik szuka żony" tworzyli świetną parę.