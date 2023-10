Ania i Matt według uczestników "Hotelu Paradise" zasługują na tytuł największych intrygantów. To wszystko za sprawą ich doskonałej zmowy, przez którą wszyscy myśleli, że coś do siebie czują. Jednak w trakcie "pandory", która odbyła się już w programie "Hotel Paradise - powrót z raju", uczestnicy przepytali Anię, poddając w wątpliwość jej zapewnienia, co do tego, że ani przez chwilę nie poczuła nic do Matta. Ostatecznio uczestniczka przyznała, że może przez moment tak było ale to było bardziej chwilowe zauroczenie niż miłość.

Reklama

Ania w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej relacji z Mattem. Co naprawdę czuła przebywając razem z nim w "Hotelu Paradise"? Czy wciąż utrzymują ze sobą kontakt?

Zobacz także: Czy Chris i Marietta z "Hotel Paradise" rozważają ślub?! Wymowny komentarz uczestniczki

Ania z "Hotelu Paradise" opowiedziała o swojej relacji z Mattem. Kiedy zorientowała się, że w grę weszły prawdziwe uczucia?