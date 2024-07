Nieco ponad roku temu Ania Wyszkoni przywitała na świecie swoje drugie dziecko. Piosenkarka bardzo szybko wróciła do formy, a wczoraj była jedną z najlepiej prezentujących się gwiazd na konferencji festiwalu Top Trendy 2013. Przypomnijmy: Gwiazdy na konferencji Top Trendy 2013

Ania w czerwonej sukience i jeansowej ramonesce prezentowała się niezwykle kobieco i świeżo, ale naszą uwagę zwróciła przede wszystkim jej fantastyczna figura. Postanowiliśmy zapytać wokalistkę, jaka była jej metoda na tak szybki powrót do formy po porodzie.

- Są tacy ludzie, którzy mówią, że jestem stworzona do rodzenia dzieci, bo szybko wracam do formy. Ja jednak dbałam o to w trakcie ciąży, żeby się i zdrowo odżywiać, i prowadzić zdrowy tryb życia. Nigdy nie zrezygnowałam ze swoich planów. Jestem szczęściarą i mam dobre geny i natychmiast po urodzeniu dziecka wróciłam do wagi sprzed ciąży. Był taki moment, że schudłam tak bardzo, że się przeraziłam i zaczęłam ćwiczyć, żeby przytyć - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl