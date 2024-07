Wendzikowska pokazała zdjęcie z córką "Zanim się pojawiła..." Były partner obrazi się za te słowa?!

1 z 6

Anna Wendzikowska to przykładna mama uroczej Kornelki (dziewczynka urodziła się w styczniu 2015 roku). Kornelka to owoc miłości Ani i jej byłego już partnera Ignaczaka, z którym Ania spędziła kilka lat swojego życia. Ostatecznie para postanowiła się rozstać i oficjalnie przyznała się do tego w styczniu 2017 roku.

Jak Ania Wendzikowska radzi sobie w wychowywaniu córeczki? Najwyraźniej bardzo dobrze! Na jej Instagramowym profilu możemy znaleźć mnóstwo zdjęć, na których młoda mama pozuje z dziewczynką i stara się spędzić z małą jak najwięcej czasu. Ania właśnie wrzuciła nowe zdjęcie z Kornelką - mama z córką bawią się w piaskownicy. I w tym zdjęciu nie ma nic nadzwyczajnego, naszą uwagę przykuł jednak... podpis.

Czy Ania Wendzikowska chciała sprowokować tym podpisem swojego byłego partnera? "Moje szczęście największe ❤️ zanim się pojawiła..." i co dalej napisała Ania? Znajdziecie wszystko w naszej galerii!

Czy te słowa to chęć wbicia szpili byłemu, Patrykowi Ignaczakowi?