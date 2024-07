Osoby publiczne mogą liczyć na ogromne rzesze fanów i nieustanne dowody sympatii - wspólne zdjęcia czy autografy. Niestety, czasem forma uwielbienia do idola przybiera mniej pozytywne formy, a wielbiciele gwiazd potrafią wręcz uprzykrzać im życie czy nawet na nich zarabiać. Przekonała się o tym niedawno jedna z gwiazd Polsatu. Przypomnijmy: Wkurzona Sykut padła ofiarą oszusta. Ucierpiały też inne gwiazdy

Teraz do tego grona może dołączyć Ania Rusowicz. Wokalistka poinformowała za pośrednictwem swojego Facebooka, że nęka ją psychofanka. Zachowanie kobiety jest nie tylko irytujące, ale też niebezpieczne. Według relacji Rusowicz, stalkerka ciągle do niej wydzwania, wysyła nieprzyjemne smsy i co więcej - próbuje kontaktować się z jej rodziną i organizatorami koncertów, podając się za osobę z otoczenia Ani. Gwiazda apeluje więc o ignorowanie kobiety.



Mam ogromną prośbę o niereagowanie na jakiekolwiek sygnały lub pytania odnośnie mnie. Osoba ta ukrywa się pod różnymi pseudonimami, nickami: Sandra Pinedo Sanchez, Pokoj i miłość, Alexandra Cool itd. Może podawać się za mojego managera, organizatora a nawet rodzinę (m.in. usilnie poszukuje numeru telefonu do mnie lub jakiegokolwiek kontaktu, zamieszcza negatywne komentarze na mój temat itp.). Drodzy organizatorzy koncertów, prośba ta dotyczy również Was. Proszę odpowiadać na maile jedynie mojego impresario (zazwyczaj nie mam pośredników). Dziękuje za pomoc - napisała na Facebooku Rusowicz.

Trzymamy kciuki, aby sprawa szybko się rozwiązała! Psychofani to waszym zdaniem ciemna strona sławy?

Zobacz: Cena za popularność? Psychofan wtargnął do domu Ewy Farnej

