Dzięki roli jurorki w programie "Aplauz Apluaz" Ania Rusowicz może zaprezentować się szerszej widowni jako artystka, która od lat ciężko pracuje nad swoje nazwisko. Niestety, media wciąż postrzegają ją jako córkę Ady Rusowicz. Wokalistka ma dość!

W rozmowie z lifestyle.newseria.pl Ania wyznała, że nie chce zbyt często wracać do dramatycznej przeszłości. Jej mama zginęła w wypadku samochodowym, kiedy miała 8 lat. Ojciec, Wojciech Korda, zrzekł się praw do opieki nad córką, więc wychowało ją wujostwo. Te tematy dość często pojawiały się w rozmowach z Anią, lecz ona sama jest już tym zmęczona:

Moja historia jaka jest, taka jest i przez to media cały czas widzą we mnie dziecko. Rzadko chcą zobaczyć we mnie osobę dorosłą, a już jestem dorosła - mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.