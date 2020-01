Ania Lewandowska szczerze o chorobie Klary! To już trzecia noc bez snu...

Anna Lewandowska opublikowała w mediach społecznościowych niepokojący wpis. Ciężarna żona polskiego piłkarza od trzech nocy nie śpi, a na zdjęciu wygląda na wyraźnie zmęczoną! Okazuje się, że mała Klara jest chora! Co się dokładnie dzieje?

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy z córką spędzili Sylwestra w ciepłych krajach! Zobaczcie piękne zdjęcia

Wygląda na to, że Ania Lewandowska ma za sobą ciężkie dni i... noce. Jak wiadomo trenerka doskonale łączy obowiązki zawodowe oraz macierzyństwo, jednak w życiu każdej mamy przychodzi czas, gdzie trzeba się skupić tylko na swoim dziecku.

Żona Roberta Lewandowskiego na Instagramie opublikowała niepokojący wpis. Okazuje się, że gwiazda nie śpi od trzech nocy, bowiem mała Klara zachorowała. Na zdjęciu dodanym przez Anię widać, że jest bardzo zmęczona, ale mimo tego z jej twarzy nie zniknął uśmiech.

Mamy znają to doskonale. Maluszek chory, a mamy czuwają, bo nasze maluchy to nasze skarby. Mamy tę MOC🤰🏼🙏 za mną 3 nocka bez snu. Swoją drogą, nie przestaje mnie zadziwiać to, ile MY MAMY, jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie energii! Pewnie też czasami się nad tym zastanawiacie 😌Ps. Wsparcie taty - bezcenne. Zdrówka Wam życzę ❤ bo ono jest najważniejsze - napisała na Instagramie Anna Lewandowska.