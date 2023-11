1 z 7

Ania Lewandowska znów porzuciła drogie marki na rzecz tych, które są bardziej dostępne dla przeciętnej Polki! Żona Roberta Lewandowskiego wrzuciła nowe zdjęcie na Instagram, na którym widzimy ją w klasycznej jesiennej stylizacji. Fani od początku dopytywali się, skąd Ania ma ten genialny sweter - i jak się okazuje, Lewandowska kupiła go w... H&M!

Ile kosztuje sweter Ani Lewandowskiej? A inne elementy jej looku? Co to za marki? My już wiemy! A wy się dowiecie, jeśli zajrzycie do naszej galerii! ;)