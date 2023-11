Ostatnio Anna Lewandowska znów musiała mierzyć się z plotkami, dotyczącymi jej rzekomej drugiej ciąży. Wszystko zaczęło się, gdy trenerka pojawiła się w luźnej sukience i zasłaniała brzuch ręką. Jakby tego było mało, w sieci pojawiły się wypowiedzi tajemniczych informatorów, którzy twierdzili, że Anna Lewandowska spodziewa się drugiego dziecka.

Na mieście mówią, że Anka jest w ciąży. Za jakiś czas ma to ogłosić w "Dzień Dobry TVN" w swoim cyklu Sztuki Walk - twierdził informator Pomponika.

Anna Lewandowska odniosła się do tych doniesień ostatnio w jednym z komentarzy na swoim profilu instagramowym. Teraz dodatkowo pokazała swój brzuszek!

Anna Lewandowska jest w drugiej ciąży?

Anna Lewandowska co jakiś czas odnosi się do plotek, najczęściej wstawiając po prostu swoje zdjęcia... z gołym brzuchem. Za każdym razem jest idealnie płaski i wytrenowany, trudno więc dostrzec jakiekolwiek ciążowe krągłości i to zdecydowanie wystarczy za komentarz.

Tak było i tym razem! Anna Lewandowska pokazała się w bikini na plaży - wciąż ma idealnie płaski brzuch, więc na razie na drugie dziecko Lewandowskich musimy trochę poczekać.

Może się wreszcie skończy ta gadanina o drugiej ciąży - skomentowała jedna z fanek.

Inne fanki zachwyciły się figurą trenerki.

Co za ciało! Marzę o tym, by tak wyglądać Jesteś idealna! - piszą.

Nie da się ukryć, że Anna Lewandowska ma ogromny dystans. Podoba się wam jej reakcja na plotki?

Anna Lewandowska potrafi rozprawić się ze wszystkimi plotkami!

Anna Lewandowska spełnia się w roli mamy

