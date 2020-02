Ania Bardowska przefarbowała się na blond! Jak wygląda po wizycie u fryzjera? Zobaczcie sami! 

Anna Bardowska zafundowała sobie małą metamorfozę! Podczas relacji na InstaStories zdradziła, że wybrała się do salonu fryzjerskiego, a po kilku godzinach pokazała fanom, jak teraz wygląda! Żona Grześka z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" do tej pory miała długie, dość ciemne brązowe włosy. Jakiś czas temu zaczęła jednak delikatnie rozjaśniać swoją fryzurę. Teraz Ania Bardowska znów wybrała się do fryzjera i przefarbowała się na... blond!

Anna Bardowska pochwaliła się nowym kolorem włosów

Anna i Grzesiek Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" i do dziś są uznawani za jedną z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych par, które połączyło show TVP. Żona rolnika już od kilku lat m.in. za pośrednictwem Instagrama pokazuje swoim fanom, jak wygląda jej życie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Ania i Grzesiek ropoczynają budowę nowego domu, a teraz żona rolnika pochwaliła się swoją metamorfozę!

Ania Bardowska opublikowała w sieci krótkie nagranie z salonu fryzjerskiego i pokazała, jaki teraz ma kolor włosów! Żona Grześka wyraźnie rozjaśniła swoją fryzurę!

Zobaczcie sami, jaki kolor włosów zafundowała sobie Ania Bardowska! Fajny? A może woleliście, jak Ania miała ciemne włosy? Głosujcie w naszej sondzie!

Ania Bardowska delikatnie rozjaśniła swoje włosy.

Do tej pory Ania miała ciemniejsze włosy.