Anna i Grzegorz Bardowscy to najbardziej szczęśliwa i medialna para z "Rolnik szuka żony". Niedawno zostali rodzicami małego Jasia i zakończyli remont mieszkania. O swojej miłości zdecydowali się opowiedzieć w magazynie "Dobre rady". Jak wyglądał ich związek od momentu zakończenia prac nad programem "Rolnik szuka żony"? Jak wyglądały zaręczyny, kiedy okazało się, że będą rodzicami?

Okazuje się, że tuż po zakończeniu zdjęć do "Rolnik szuka żony" Ania i Grzegorz musieli ukrywać, że są parą. Powód? Kolejne odcinki nagranego wcześniej programu były puszczane w telewizji i widzowie byliby rozczarowani wiedząc, jaki jest finał, zanim go zobaczą na ekranach.

Po nakręceniu finałowego odcinka, pary mają 4 miesiące przerwy od kamer. Mają czas, by sprawdzić czy dobrze wybrali i czy ich związki mają sens. Ania z Grzegorzem wiedzieli to od pierwszego spotkania, a po programie chcieli widywać się cały czas.

Mieszkałam we Wrocławiu, Grześ ma gospodarstwo koło Lwówka Śląskiego. Jeździliśmy do siebie. Musieliśmy się trochę ukrywać. (...) U nas sprawy zaszły dużo dalej niż to, co było pokazane w telewizji - mówi Ania w "Dobre rady".