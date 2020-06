Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała kolejne zdjęcie z budowy. Zdradziła, jak duży będzie ich dom!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" na początku roku poinformowała, że razem z mężem podjęli decyzję o budowie swojego wymarzonego domu. Prace nad tym projektem już ruszyły i są coraz bardziej zaawansowane, a rolniczka zdradziła, że niedługo powstaną już ściany w ich domu. Teraz pokazała nowe zdjęcie z budowy i odpowiedziała na pytania Internautów, zdradzając jak duży będzie ich dom! Wiemy, jaki projekt domu wybrali Bardowscy!

Anna Bardowska pod nowym zdjęciem z budowy domu marzeń przyznała, że cieszą ją postępy na budowie, a nawet zakupy materiałów potrzebnych do budowy domu, nawet jeśli chodzi o... piach czy stal:

To jedne z pierwszych zdjęć na naszej budowie. Do stalowej rocznicy nam jeszcze trochę brakuje, ta przypada na 11 rok po ślubie, ale jedno jest pewne nasz dom ma już solidny fundament.

Trochę ciężkiego sprzętu, piachu, stali, rur - nie sądziłam, że tak to może cieszyć 😊. Ale ten etap już za nami - napisała Anna Bardowska na Instagramie.