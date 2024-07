Najpierw Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" odpierał zarzuty internautów, że pokazując zdjęcie syna sodówka uderzyła mu do głowy. A teraz fani programu doliczyli się, że Ania musiała być w ciąży kiedy wychodziła za mąż za Grześka! Na facebookowym profilu rolnika trwa kłótnia, jak to było z miłością Ani i Grzegorza na prawdę.

Co na to rolnik? Zainteresował się, że ktoś takie komentarze pisze z fałszywego konta facebookowego, bez zdjęcia profilowego.

Kubusiu, powiedz tacie jak wiadomości ogląda, żeby lepiej się za robotę zabrał. Bo przecież jest rolnikiem i mu nie wypada. I idąc twoim tokiem rozumowania to jedź na jakieś wakacje bo blado wyglądasz na tym zdjęciu profilowowym :-) po twoich zdjęciach wygląda że jesteś nikim? Czekam aż wylejesz jeszcze więcej swoich żali, śmiało :-) oby Ci to pomogło - napisał Grzegorz Bardowski.

Inna internautka zgadza się jednak z hejterem. Policzyła kiedy Ania mogła zajść w ciążę.

Teresa a ja się zgadzam z panem Jakubem - liczyć nie umiesz do 9, kobietko? jakoś takie to dla mnie sztuczne, nie szczere, ona taka monalisa - i chciałbym i boje się, on- taki materialista, kasę chce czepać na rozpoznawalności - czytamy na FB Grzegorza.

Za to fanka programu oraz Ani i Grześka zaciekle broni rolniczej pary.

najlepiej niech kazdy ocenia najpierw siebie,a potem innych ,liczyć umiem kobieto do 9 i wiecej, ku twojej wiadomości,ale zreczyny były w listopadzie ubiegłego roku i ustalone wesele na kwiecień,widać ostatnia przymiarkę sukni ślubnej,szczuplutka,płaska,a nawet jak była tydzień,czy dwa w ciąży przed slubem,to co wielkiego,sama nawet nie wiedziała,ale tu jakie czyste osoby sie odzywaja,ciekawe czy były takie cnotliwe do slubu,ale zawsze łatwiej przypiąć łatkę komu innemu,zreszta uwazam,ze to ich prywatna sprawa i ludzie nie powinni w to wnikać,a jak przeszkadza,to nie wchodzic tutaj,jest tule fanów zyczliwych tej parze,ze takich zawistnych najlepiej zablokowć niech pisza w tabloidach ,a nie na tym profiku - czytamy odpwiedź oburzonej fanki na cała sprawę. (pisownie oryginalna)