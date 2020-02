Ania Bardowska zdradziła, jakich używa kosmetyków! Dlaczego stosuje trzy podkłady na raz?

Ania Bardowska zdradziła swoje makijażowe triki! Jakich kosmetyków używa i jak maluje się na co dzień i na wielkie wyjścia? Żona Grześka z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" nagrała film, w którym pokazała swoje kosmetyki, a przy okazji zdradziła również, jak nazywa się metoda, którą rozjaśniła sobie ostatnio włosy u fryzjera! Podoba się Wam delikatny makijaż w wykonaniu Ani? Jeżeli tak, to sprawdźcie, jakich kosmetycznych hitów używa! Anna Bardowska stawia na ekskluzywne marki?

Ania Bardowska wzięła udział w drugiej edycji show "Rolnik szuka żony" i w ekspresowym tempie zyskała ogromną sympatię widzów. Dziś na samym Instagramię żonę Grześka obserwuje blisko 160 tysięcy internautów! Ania chętnie pokazuje w sieci, jak wygląda jej życie. Ostatnio opublikowała na swoim kanale na YouTube. com film, w którym odpowiada na pytania swoich fanów. Okazuje się, że internautki chciały dowiedzieć się m.in. jakich kosmetyków używa Ania.

A jakich używa kosmetyków?

Okazuje się, że Ania stosuje aż trzy podkłady na raz. Dlaczego?

Jeżeli chodzi o podkłady używam trzech i używam trzech na raz, łączę je - powiedziała na nagraniu. - Te są takie same z Rimmela. Dlaczego je łączę? Ponieważ nie ma dla mnie idealnego koloru, ten jest numer 200 - on jest dla mnie za ciemny, ten z kolei 103 - za jasny, więc daję troszkę tego, troszkę tego. Oprócz tego daję taki z Lancome, który bardzo lubię. On tak troszkę matuje twarz, nie daje go za dużo, żeby nie wysuszał. Dla mnie takie połączenie jest idealne - dodała.