Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że jej córka miała problemy ze zdrowiem! 

Ania Bardowska opublikowała w sieci film, w którym przyznała, że jej córka miała problemy ze zdrowiem. Żona Grześka z programu "Rolnik szuka żony" zdardziła, że od kilku miesięcy martwiła się o małą Liwię, która po porodzie musiała trafić do inkubatora. Na szczęście ostatnio okazało się, że wyniki córeczki Ani i Grześka są o wiele lepsze i właśnie z tej okacji, para postanowiła zorganizować rodzinny piknik!

Ania i Grzesiek Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Para w grudniu 2016 roku po raz pierwszy została rodzicami- na świecie pojawił się wówczas ich syn Jaś. Kilka miesięcy temu rodzina Ani i Grześka znów się powiększyła- córeczka byłych uczestników programu TVP urodziła się w listopadzie ubiegłego roku. Kilka dni po tych wydarzeniach Ania Bardowska w swoim wpisie na Instagramie zdradziła, że mocno przeżyła to, co działo się w szpitalu.

Teraz, kilka miesięcy po narodzinach Liwii Ania Bardowska opublikowała na swoim kanale na youtube.com nowy film, w którym przyznała, że jej coreczka miała problemy ze zdrowiem. Ania razem z mężem, synem i córeczką wybrali się na rodzinny piknik, żeby świętować najnowsze wyniki badań dziewczynki!

Miałam wam powiedzieć, co tak naprawdę świętujemy. Jak wiecie, Liwia po porodzie trafiła do inkubatora i tak naprawdę od tamtej pory jej wyniki nie napawały mnie optymizmem. Dosłownie wczoraj, jak byliśmy na badaniach radiologicznych lekarz wykonujący stwierdził, że gdyby nie wywiad ze mną i fakt, że wie to co wie, nie powiedziałby, że u Liwii kiedykolwiek coś się wydarzyło. Wiem, że mówię ciut tajemniczo... chyba nie chcę tego bardziej rozwijać, ale wierzcie mi, że to najpiękniejsza wiadomość jaka do nas dotarła- przyznała Ania Bardowska.