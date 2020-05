Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem dzieci. Internauci zwracają uwagę na jeden element jej stylizacji!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem z pokoju dziecięcego. Rolniczka pokazała, jak spędza czas z dziećmi, a jej obserwatorki znów doceniły codzienną stylizację Ani. Uczestniczka hitowego programu TVP jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i na bieżąco informuje fanów "Rolnika", co się dzieje w życiu jej rodziny po programie.

Tym razem opublikowała nowe zdjęcie swoich dzieci. Jaś ma już trzy lata, a Liwia niedawno skończyła pół roku. Na ich wspólne zabawy jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, ale Ania Bardowska już wybiega w przyszłość i planuje zmiany w ich pokoju!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" w modnej opasce

Ania Bardowska przyznała, że niedługo Liwia zacznie być bardziej aktywna, a to oznacza, że musi przeprowadzić selekcję w zabawkach starszego syna, aby były bezpieczne również dla córki.

Okazuje się, że tym razem to nie dzieci skradły zdjęcie, ale sama rolniczka, która zaprezentowała się w prostej codziennej stylizacji, ale wybrała do niej bardzo modny dodatek. To ciemnozielona opaska na jej głowie zwróciła uwagę fanek. Ten model znajdziemy w sklepach internetowych i większości sieciówek. Idealnie sprawdza się do codziennych stylizacji i eleganckich zestawów.

Sami spójrzcie!

Ania Bardowska poświęca dzieciom mnóstwo uwagi.

Rolniczka jednak znajduje też czas dla siebie i zachwyca fanów stylizacjami.