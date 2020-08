Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że jej macierzyństwo wcale nie jest idealne. Co powiedziała w "Pytaniu na śniadanie"?

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" i opowiedziała, jak zmieniło się jej życie po narodzinach dziecka. Była uczestniczka hitu o poszukujących miłości rolnikach zdradziła, jak wygląda jej codzienność od kiedy po raz pierwszy została mamą. Czy przyjście na świat dzieci wywołało u mniej prawdziwą rewolucję? Sprawdźcie, co powiedziała Ania Bardowska!

Ania Bardowska wzięła udział w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" i była kandydatką Grześka. Jak już wiemy, to właśnie Ania skradła serce rolnika, który zdecydował, że chce z nią spędzić swoje życie. Kilka miesięcy po finale zakochani powiedzieli sobie sakramentalne tak, a pod koniec 2016 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, syn Jaś. Blisko trzy lata później Ania Bardowska urodziła drugie dziecko, córeczkę Liwię.

Teraz Ania Bardowska w programie "Pytanie na śniadanie" zdradziła, jak zmieniło się jej życie kiedy po raz drugi została mamą.

Na samym początku życie przewraca się do góry nogami. Jest ogrom miłości, ale nie ma co ukrywać, że trzeba - przy dwójce przede wszystkim - zakasać rękawy i po prostu ogarnąć towarzystwo, dom, siebie, na wszystko znaleźć czas. Więc jeżeli ktoś się mnie pyta co się u mnie zmieniło to na pewno to- gospodarowanie czasu. Nie chciałam rezygnować z niczego więc to wymaga dobrego planu i faktycznie udaje nam się wspólne wiele rzeczy robić - zdradziła Ania Bardowska.

Pomagam mężowi w prowadzeniu gospodarstwa, chociaż nie ukrywam, że ja zajmuję się bardziej pracą biurową więc mąż jest tutaj od ciężkich zadań a ja przede wszystkim: biuro, dzieci, dom w międzyczasie po urodzeniu drugiego dziecka wydałam swoją pierwszą książeczkę, oprócz tego z mężem prowadzimy też kanały na youtube co jest bardzo czasochłonne - dodała.