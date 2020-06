Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" wybrała dla Liwii krzesełko do karmienia. Wiemy, ile kosztuje

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest wspaniałą mamą i doskonale wie, co jest najlepsze dla jej dzieci. Ostatnio na Instagramie rolniczki pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak karmi małą Liwię w krzesełku do karmienia. Ania zdecydowała się na bardzo dobry model i wiemy gdzie i za ile go dostaniecie! Sprawdźcie!

Zobacz także: Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" nadal są parą. Wiemy, dlaczego ostatnio publikują mniej wspólnych zdjęć!

Wiemy gdzie i za ile dostaniecie krzesełko do karmienia, które wybrała dla swojej córeczki Ania Bardowska!

Krzesełko do karmienia powinno być przede wszystkim stabilne, wygodne i bezpieczne dla dziecka. Młodzi rodzice często stają przed trudnym wyborem, który produkt zapewni ich dziecku wszystko co najlepsze. Zdecydowanie wie o tym Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony", która wybrała naprawdę świetne krzesełko do karmienia dla swojej Liwii.

Krzesełko, na które zdecydowała się młoda mama to produkt firmy Chicco. Jak informuje producent na swojej stronie jest to model, który zmienia swoje funkcje wraz ze wzrostem dziecka aż do 36. miesiąca. Wygląda na to, że Ania zdecydowała się właśnie na taki zakup, aby krzesełko posłużyło Liwii na dłużej.

Polly Progres5 jest krzesełkiem, które towarzyszy wszystkim fazom rozwoju dziecka, od urodzenia do 3 lat: jest wygodnym leżaczkiem, staje się krzesełkiem na czas posiłku, a następnie wysokim krzesełkiem do siedzenia przy stole z rodziną. Polly Progres5 ma aż 4 kółeczka, dla jeszcze większej wygody i mobilności! - czytamy na stronie chicco.pl.

Mat. prasowe

Internauci również bardzo zachwalają właśnie to krzesełko. Jak widać, Ania Bardowska doskonale wie, na jaki produkt się zdecydować, aby zapewnić swojemu dziecku wszystko co najlepsze. Krzesełko dostaniecie w wielu sklepach internetowych, a jego cena wynosi ok. 800 zł. Jeśli zatem stoicie właśnie przed wyborem tego typu produktu, to warto wziąć pod uwagę również tę propozycję!

Instagram

Liwia to prawdziwy słodziak! Ania często chwali się na swoim Instagramie zdjęciami ze swoją pociechą.