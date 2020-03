Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" ostatnio zdradziła na Instastories, że stara się stosować do wszystkich zaleceń w sprawie koronawirusa i dzięki temu, że mieszka na wsi może bez obaw spędzać czas z dziećmi we własnym ogrodzie. Postanowiła jednak wykorzystać słoneczną pogodę i pokazała, jak bawi się z synem. Jaś to już duży chłopiec!

Ania Bardowska korzysta ze słonecznej pogody

Ania Bardowska jako jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony" ma już duże grono obserwatorek w mediach społecznościowych. Żona rolnika porusza w sieci bieżące tematy i pokazuje też swoje metody na wychowanie dzieci, a jako nauczycielka przedszkolna doskonale wie, jak zorganizować dzieciom czas wolny.

Teraz pokazała, że kiedy jej córka Liwia śpi, ona w tym czasie poświęca całą uwagę synkowi:

Żeby nie było, że tylko w kuchni siedzę, dzisiaj dla odmiany pieczemy muffiny w przydomowej piaskownicy😉. Janek uwielbia chwile, kiedy ma mamę tylko dla siebie, a Liwia na dworze potrafi spać długo😍. - napisała Anna Bardowska pod zdjęciem.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od obserwatorek, które popierają metody wychowawcze Ani Bardowskiej:

- Myślałam, że tylko ja bawię się ze starszą córką, kiedy młodsza śpi, zamiast odpoczywać 😂 ale fajnie wiedzieć, że nie jestem sama 😊

- My też doceniamy dziś swój ogród bardziej niż kiedykolwiek

- Oj tak, u nas dokładnie ten sam układ

- Wspólnie spędzony czas jest najfajniejszy🙌

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Ania Bardowska jest mamą na pełen etat!

Instagram/Ania Bardowska