Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" nie puści syna do przedszkola! "Przedłużamy wakacje… a co dalej?" 

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagranie nowy wpis, w którym poruszyła temat powrotu dzieci do szkół i przedszkoli. Czy pomimo pandemii koronawirusa żona Grześka planuje wysłać synka do przedszkola?

Ania Bardowska nie ukrywa, że musiała podjąć bardzo trudną decyzję, którą konsutowała z lekarzem. Zobaczcie, co napisała!

Ania Bardowska szczerze o edukacji syna

Już jutro, we wtorek 1 września, dzieci wrócą do szkół i przedszkoli. Przez pandemię koronawirusa wiele osób obawia się powrotu uczniów do szkół. Specjaliści ostrzegają, że już po 2-4 tygodniach może okazać się, że przez nauczanie stacjonarne liczba wykrytych przypadków koronawirusa gwałtownie wzrośnie.

Teraz swoimi obawiami podzieliła się również Ania Bardowska. Żona Grześka z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" w tym roku po raz pierwszy miała wysłać syna do przedszkola. Zobaczcie, co napisała na Instagramie:

Ostatnio często dostaję pytania typu „Jasiu pójdzie od września do przedszkola?”.? Z prośbą o poradę, co o tym myślę.

Jak każda matka chcę jak najlepiej dla swojego dziecka, a teraz kompletnie nie wiem co jest lepsze… Zależy mi na jego rozwoju, ale jest bardzo dużo pytań.

Nie tak wszyscy wyobrażaliśmy sobie pierwszy dzień w przedszkolu naszych skarbów. W poniedziałek idę na zebranie, ciekawa jestem w jaki sposób przedszkole podejdzie do reżimu sanitarnego (z tego co rozmawiam z koleżankami po fachu, wszędzie jest inaczej- każdy to inaczej interpretuje)- napisała Ania Bardowska.

Ale czy Ania i Grzesiek Bardowscy 1 września puszczą syna do przedszkola? Okazuje się, że zanim para podjęła decyzję, żona rolnika skonsultowała się z lekarzem.

Lekarz nam doradził, aby Janek tak od razu po chorobie, którą właśnie kończy przechodzić nie szedł do przedszkola. Przedłużamy wakacje… a co dalej? Tego chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć. Mam nadzieję, że pod koniec września nasz przedszkolak pozna swoich kolegów i koleżanki.

W domu lubimy bawić się w przedszkole, jestem wtedy Panią Anią 😉. Janek uwielbia pakować swój mały plecaczek i uczyć się przez zabawę - przyznała Ania Bardowska.

A Wy planujecie wysłać swoje pociechy do przedszkola?

Zobacz także: Dzieci wrócą do nauczania zdalnego już za dwa tygodnie? Eksperci ostrzegają!

Ania Bardowska zdradziła, że jej synek nie pójdzie 1 września do przedszkola.

Synek Ani i Grześka Bardowskich ma już skończone 3,5 roku.