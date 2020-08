Dzieci wrócą do nauczania zdalnego już za dwa tygodnie? Eksperci ostrzegają!

Uczniowie już po dwóch-czterech tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego wrócą do nauczania zdalnego? Właśnie o takim scenariuszu wspominają eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego! Według naukowców wraz z powrotem dzieci do szkół gwałtownie wzrośnie liczba zakażeń na koronawirusa. Eksperci nie ukrywają, że czeka nas trudny czas i jedynie powrót obostrzeń może zatrzymać wzrost zarażeń. Sprawdźcie, jak komentują powrót dzieci do szkół!

Dzieci szybko zakończą naukę stacjonarną?

Tuż przed końcem wakacji minister edukacji narodowej ogłosił, że zdecydowana większość dzieci może wrócić do nauczania stacjonarnego i tak, już 1 września uczniowie wrócą do szkół, a dyrektorzy mają zapewnić im możliwość bezpiecznej nauki- w niektórych placówkach dzieci i pracownicy będą mieli mierzoną temperaturę lub będą musieli zasłaniać noc i usta. Pojawia się jednak pytanie, czy to ochroni nasze pociechy przed zakażeniem koronawirusem. Do tej pory w Polsce wykryto już 67 372 przypadków koronawirusa (dane na dzień 31.09. 2020), jednak naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego ostrzegają, że wraz z powrotem dzieci do szkół ta liczba może gwałtownie wzrosnąć.

Szkoły są o tyle groźnym miejscem, że nauczyciele mają kontakt z wieloma uczniami i pracownikami. To można ograniczyć w przedszkolach czy klasach 1-3. Z reguły takie dzieci mają jednego nauczyciela i jedną salę lekcyjną. Na dobrą sprawę nie muszą się przemieszczać, ale w starszych klasach wygląda to już zgoła inaczej - portal money.pl cytuje dr Jakuba Zielińskiego z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjaliści sugerują, że najprawdopodobniej już po 2-4 tygodniach dzieci wrócą do nauczania zdalnego.

Najbardziej prawdopodobne że liczba zakażeń będzie się podwajała co dwa tygodnie. Jednak nawet i to może przeciążyć służbę zdrowia. Cała nadzieja w tym, że uda nam się na to zareagować, przywracając część obostrzeń i być może wracając do zdalnego nauczania- skomentował dr Zieliński. (...) Jeśli uczeń zakazi nauczyciela, to ten może mieć objawy po ok. dwóch tygodniach. W tym samym czasie zakażani mogą być kolejni, ale uczniowie mogą nie mieć objawów. Jednak od uczniów pozarażają się inni nauczyciele i po 3-4 tygodniach to na pewno będzie już widoczne - dodał.

Myślicie, że dzieci jeszcze we wrześniu rozpoczną naukę zdalną?

Zobacz także: Boisz się koronawirusa i nie puścisz dziecka do szkoły? Grozi ci nawet na 10 tysięcy kary!

Według ekspertów dzieci mogą wrócić do nauczania zdalnego już po 2-4 tygodniach nauki stacjonarnej.

East News

Czy wraz z powrotem dzieci do szkół liczba osób zakażonych gwałtownie wzrośnie?