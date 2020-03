Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z wiosennego spaceru. Jej figura po ciąży zachwyca!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie kolejne zdjęcie ze spaceru z dziećmi. Żona rolnika w tym trudnym czasie, kiedy na świecie koronawirus zbiera śmiertelne żniwo, stosuje się do zaleceń specjalistów, ale nie zamierza rezygnować z codziennych spacerów. Mieszkając na wsi ma możliwość wyboru miejsc, w których jest pewna, że nikogo nie spotka.

Tym razem najpopularniejsza uczestniczka "Rolnika" na spacer wybrała wiosenny zestaw i nie ukryła sylwetki pod szeroką bluzą, ale pokazała swoją doskonałą figurę. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Ania Bardowska przyznała na Instagramie, że uwielbia swoje dzieci, ale macierzyństwo to ogromne wyzwanie. Przy okazji tego wyznania pokazała zdjęcie Jasia, który jest już naprawdę dużym chłopcem:

Kiedy on nam tak urósł ? :) Nie wyobrażam sobie życia bez tej naszej dwójeczki. Chociaż nie ma co ukrywać - rodzicielstwo to ogromne wyzwanie i najodpowiedzialniejsza praca w naszym życiu - napisała Anna Bardowska na Instagramie.