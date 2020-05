Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z dzieciństwa, mała Liwia to kopia mamy!

Ania Bardowska opublikowała swoje zdjęcie z dzieciństwa i okazuje się, że jej córeczka wygląda identycznie jak ona w jej wieku! Koniecznie musicie zobaczyć zdjęcie uczestniczki "Rolnik szuka żony" sprzed lat! Ania sama miała wątpliwości na kogo patrzy na tym zdjęciu.

Ania Bardowska pokazała zdjęcie z dzieciństwa

Ania i Grzegorz Bardowscy doczekali się dwójki wspaniałych dzieci, Jasia i Liwii. Starszy synek rolników to skóra zdjęta z taty, mają nawet te same uśmiechy! Z kolei Liwia jest bardzo podobna do mamy. Potwierdza to zdjęcie Ani z przeszłości. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokazała w sieci fotkę, na której jest w podobnym wieku do Liwii. Dziewczyny wyglądają niemal identycznie.

Proszę bardzo jaka mała Ania... A może Liwia? - powiedziała na Instastory

Ania Bardowska bardzo często publikuje zdjecia rodzinne w sieci, dzięki czemu internauci są na bieżąco na temat tego, co słychać u ich ulubieńców z "Rolnik szuka żony". Liwia jest jeszcze bardzo malutka i będzie bardzo się zmieniać ale najnowsze zdjęcie jest idealnym dowodem na to, jak bardzo podobna jest do swojej mamy!

Też widzicie to podobieństwo?

Anna Bardowska pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Zobaczcie uderzające podobieństwo Liwii (po prawej) do jej mamy (po lewej).

Instagram

Liwia to prawdziwa córeczka mamusi! Myślicie, że jak dorośnie to ciągle będzie podobna do mamy, czy upodobni się do taty? Z kolei Janek to cały tata! Porównajcie ich uśmiechy!