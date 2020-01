Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała urocze zdjęcie z córeczką. To najsłodszy widok!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" 6 listopada 2019 po raz drugi została mamą. Jej córeczka ma już kilka miesięcy, ale nadal uwielbia być blisko mamy, dlatego Ania znalazła na to sposób i zdecydowała się na kurs chustonoszenia. Dzięki temu Liwia będzie cały czas blisko, a żona Grzegorza będzie mogła cieszyć się większą swobodą ruchów, co z pewnością przyda się przy energicznym synku. Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! To najsłodsze, co dziś zobaczycie...

Ania Bardowska pokazała nowe zdjęcie z córeczką!

Ania Bardowska dla wielu mam jest autorytetem i kiedy pokazała zdjęcie, na którym nosi swoją córeczkę w chuście od razu pojawiło się mnóstwo pytań i porad od innych instamatek. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zanim zdecydowała się nosić Liwię w chuście przeszła szkolenie, które przeprowadziła jej koleżanka ze studiów.

Mama przeszkolona, Liwia spokojna i zadowolona. Przydadzą mi się wolne ręce, tym bardziej, że Grzesiek jutro wyjeżdża na targi rolnicze. Dziękuję Kasiu za fachowe rady i miło spędzony czas. Jak to fajnie spotkać koleżankę ze studiów po 7 latach🙂 - napisała Ania Bardowska na Instagramie.

W komentarzach przyznała, że jej córeczka zaakceptowała taką formę noszenia i jest bardzo spokojna. Jej obserwatorki też mają podobne doświadczenia i piszą:

Rewelacja. Nam chusta tez przypadla i dlugo sie nosilismy Przy pierwszej córce chusta była niezastąpiona :) Chusta to wybawienie ❣️🙈

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie Ani Bardowskiej z Liwią!

Ania Bardowska chętnie pokazuje zdjęcia z córeczką