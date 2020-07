Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcia z budowy domu! Przyznała, że przeraża ją pewna sprawa...

Dom Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" rośnie w ekspresowym tempie! Bohaterka show TVP właśnie pochwaliła się kolejnymi zdjęciami z budowy. Wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ania przyznała jednak, że przeraża ją pewna sprawa z nim związana. Co takiego? Sprawdźcie szczegóły i zobaczcie, jak aktualnie wygląda budowa domu Grzegorza i Ani!

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" mają teraz na głowie masę obowiązków! Oprócz pracy na gospodarstwie i opieki nad Jasiem i Liwią, muszą pilnować również budowy domu. To z pewnością jest bardzo intensywny czas w życiu Ani i Grzegorza, ale najważniejsze jest to, że ich marzenie o własnym domu wkrótce się spełni! Uczestniczka show TVP niedawno zdradziła, ile mniej więcej będzie wynosił całkowity koszt budowy.

Od początku do końca to tak ciężko jest powiedzieć. [...] Ale mogę powiedzieć ile my mniej więcej wydamy na taki metraż zakładając teraz już od płyty fundamentowej, do tego stanu surowego zamkniętego, czyli z oknami - to będzie ok. 300 000. Później myślę, że jeszcze raz, jak nie dwa razy tyle - wyjawiła w jednym ze swoich filmów Ania Bardowska.