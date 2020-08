Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pisze o strasznych siniakach na ciele! Co się stało?

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci krótkie nagranie i zdradziła, co pomaga jej wrócić do formy po ciąży! Okazuje się, że żona Grześka z drugiej edycji hitowego programu TVP jakiś czas temu rozpoczęła treningi, podczas których korzysta z hula hop. Specjalne koło pomaga Ani zadbać o brzuch, jednak podczas treningów łatwo o siniaki! Sprawdźcie, co powiedziała była uczestniczka show "Rolnik szuka żony".

Ania Bardowska szczerze o swoich treningach

Ania i Grzesiek Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Para doczekała się dwójki dzieci - syna Jasia i córeczki Liwii. Druga pociecha rolnika i jego żony przyszła na świat w listopadzie ubiegłego roku - od tamtej chwili minęło zaledwie kilka miesięcy, Ania Bardowska już zachwyca swoją świetną figurą. Zaledwie kilka tygodni temu żona Grześka przyznała, że waży 54 kilogramy.

Jeszcze nie wróciłam do swojej formy. Wcześniej nosiłam 36, teraz to jednak 38- mówiła wówczas Ania.

Teraz Ania Bardowska pokazała, co robi, żeby wrócić do formy sprzed ciąży. Podczas krótkiej relacji na InstaStories żona Grześka zdradziła, że kupiła sobie hula hop, które pomaga jej zadbać o brzuch.

(...) od jakiegoś czasu kręcę hula hop. To jest takie trochę cięższe, piankowe. Jestem w szoku, jak długo potrafię tym kręcić. Takim zwykłym dla dzieci to jeden obrót i ono już leży na podłodze, a tym potrafię pół godziny, piętnaście minut więc daję radę, ale narobiłam sobie strasznych siniaków więc dlatego się grubiej ubieram, żeby to się tak po kościach nie odbijało - przyznała podczas relacji.

Ania Bardowska pokazała, że przed rozpoczęciem treningu z hula hop zakłada grubą bluzę, dzięki której na jej ciele nie pojawiają się siniaki.

A Wy ćwiczyłyście kiedyś z hula hop?

Ania Bardowska zdradziła, jak wraca do formy po ciąży.

