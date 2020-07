Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" po urlopie ma mnóstwo pracy! "Marzę o kolejnym odpoczynku"

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" dopiero co wróciła z urlopu, a już marzy o kolejnym! Jak się okazało po powrocie z wakacji ma sporo pracy. Jak wiadomo jest mamą dwójki dzieci, a do tego ma też mnóstwo obowiązków na gospodarstwie! Co spowodowało, że Ania zaledwie po dwóch dniach od powrotu z urlopu chciałaby znów odpocząć? Sprawdźcie!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" ma mnóstwo pracy! Marzy już o kolejnym urlopie!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" z pewnością nie może narzekać na nudę! Sprawuje opiekę nad dwójką dzieci, pracuje na gospodarstwie, prowadzi profile społecznościowe, a do tego wszystkiego doszła również budowa domu! Ostatnio cała rodzina Bardowskich mogła odpocząć od obowiązków, ponieważ wybrała się na krótki urlop w polskie góry. Ale jak wiadomo wszystko co dobre szybko się kończy i trzeba było wrócić do codzienności!

Na Instagramie Ani Bardowskiej właśnie pojawił się wpis, w którym żona rolnika przyznaje, że chociaż dopiero co wróciła z wakacji, to chciałaby już wybrać się na kolejne. Na gospodarstwie czeka ją teraz dużo pracy przy ogórkach, a do tego mnóstwo prania, które trzeba zrobić po przyjeździe do domu.

Urlop, urlop, a po urlopie tona prania i ... ogórków do zebrania. Dwa dni w domu, a ja już marzę o kolejnym odpoczynku. Kilka godzin spędzonych na słońcu, a moja skóra wygląda jakbym posypała się mąką - napisała Ania Bardowska na swoim Instagramie.

W komentarzach pod postem Ani pojawiło się mnóstwo słów zrozumienia dla mamy dwójki dzieci! Zwłaszcza panie doskonale zrozumiały, co Ania teraz czuje!

- Lubię wyjazdy ale najgorsze rozpakowywanie i pranie tego wszystkiego później 🙈🙈🙈🙈🙈🙈 powodzenia 😘😘😘😘 - Zawsze się śmieję, że pakowanie, to nic w porównaniu z ogarnianiem tych rzeczy i innych zaległości po powrocie 😂😂 - Urlopy zdecydowanie za szybo się kończą 😉 - Powoli ogarniesz aby do przodu pozdrawiam super wyglądasz - piszą fani.

Mamy nadzieję, że Ania ze wszystkim szybko się upora! Trzymamy kciuki, bo jak wiadomo teraz na gospodarstwie jest sezon, a przy tym mnóstwo pracy!

Instagram

Ania i Grzegorz Bardowscy w tym roku wybrali się na urlop w polskie góry!

Instagram

Kilka dni przed wyjazdem rodziny Bardowskich, odbyły się chrzciny małej Liwii.