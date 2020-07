Ania i Grzesiek Bardowscy z "Rolnik szuka żony" szykują pokój dla trzeciego dziecka! Ich rodzina wkrótce się powiększy?

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nagranie, w którym przyznaje, że chce po raz trzeci zostać mamą! Okazuje się, że Ania i Grzesiek z drugiej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki planują już nawet pokój dla kolejnego dziecka. Jak na szczere wyznanie żony zareagował rolnik? Musicie zobaczyć to nagranie z udziałem Ani Bardowskiej!

Ania i Grzesiek Bardowscy już od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para poznała się na planie programu "Rolnik szuka żony", a kilka miesięcy po ostatnim odcinku zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Pod koniec 2016 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, syn Jaś. Trzy lata później Ania i Grzesiek Bardowscy doczekali się córki. Kilka miesięcy po narodzinach drugiego dziecka para rozpoczęła budowę nowego domu- teraz okazuje się, że Ania i Grzesiek planują w nim pokój dla trzeciego dziecka! Na kanale Ani Bardowskiej na youtube.com pojawiło się nowe nagranie, w którym żona rolnika odpowiada na pytania internautów. Jedna z fanek zapytała, czy w nowym domu ich dzieci- Jaś i Liwia- będą miały osobne pokoje. Jak odpowiedziała żona rolnika?

Będą miały pokoje osobno no i awaryjnie będziemy mieć taki mały pokoik. Zakładamy, że to będzie pokoik dla gości. Chyba, że nasza rodzina by się kiedyś powiększyła jeszcze- powiedziała Ania Bardowska.