Ania Bardowska szczerze o swojej figurze: "Brzuch nie jest idealny i to nie jest nic strasznego"

Anna Bardowska skomentowała swoją figurę po drugiej ciąży! Żona Grzegorza z programu "Rolnik szuka żony" zdradziła również, dlaczego nie wstydziła się pokazać, że nie ma jeszcze idealnego i płaskiego brzuszka. Ania Bardowska dokładnie 6 listopada po raz drugi została mamą, oznacza to, że od porodu minęło zaledwie kilka tygodni. Nic więc dziwnego, że Ania jeszcze wraca do formy po ciąży. Pod ostatnim filmikiem Bardowskiej na youtube.com wiele osób dziękowało jej, że pokazuje, jak naprawdę wygląda tuż po ciąży. Teraz żona rolnika skomentowała zamieszanie wokół swojego wyglądu!

Anna Bardowska opublikowała w sieci nowy film w którym nie tylko pokazała swoim fanom, jak wyglądały urodziny jej syna Jasia i jak chłopiec zareagował na wizytę świętego Mikołaja, ale również odniosła się do komentarzy i artykułów o jej figurze po ciąży! Zobaczcie, co powiedziała o swoim brzuszku.

Z każdym dniem jest coraz lepiej, ale nie ukryję go. Jestem dopiero kilka tygodni po porodzie. Po pierwszym jakoś szybciej to schodziło, a po drugim... Też nie zależy to ode mnie, ale dostawałam bardzo dużo różnych środków, przez które ten połóg się wydłuża- powiedziała w nowym filmie na youtube.com. Też się utożsamiam z większością osób, które wyglądają tak mniej więcej po porodzie, że ten brzuch nie jest idealny i to nie jest nic strasznego, po prostu tak wygląda kobieta po porodzie. Zazdroszczę tym osobom, które mają super wyćwiczone ciało przed, więc może po szybciej wracają do formy- dodała.

Ania nie ukrywa również, że kilka dni przed opublikowaniem filmu, na którym pokazała, jak wygląda po ciąży miała gorsze chwile.

Przyznam się wam jeszcze do czegoś, tydzień przed tym co opublikowałam, to chciałam trochę zaszaleć, siedziałam trochę w internecie, chciałam sobie kupić coś nowego do ubrania, coś innego niż ubrania ciążowe. Te rzeczy mi przychodziły i okazywało się, że "s" jest za mała chociaż przed ciążą nosiłam "xs" i bywały momenty takie, że potrafiłam się rozpłakać przez to, że jeszcze nie jest tak dobrze. Bo jednak internet pokazuje przede wszystkim kobiety w ciąży, po ciąży które wyglądają idealnie jakby w ogóle nigdy w niej nie były. (...) Ja też bardzo dużo w ciąży nie przytyłam więc to nie jest tak, że jadłam za dwoje albo za troje- zdradziła młoda mama.