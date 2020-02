Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie córeczki. Liwia może liczyć na opiekę brata!

Ania Bardowska "Rolnik szuka żony" od czasu do czasu chwali się w mediach społecznościowych zdjęciami swoich dzieci. Tym razem pokazała fotografię, na której doskonale widać, jak spędzają razem czas. Jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu zdradziła też, jakie ubrania na co dzień wybiera dla dzieci. Jej wybór bardzo spodobał się Internautkom. Okazuje się, że Ania Bardowska staje się ekspertem w dziedzinie parentingu.

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" nigdy nie ukrywała wizerunków swoich dzieci w mediach społecznościowych. Co prawda zdjęcia Jasia i Liwii pojawiają się dość rzadko, ale zawsze wywołują ogromne zainteresowanie ze strony fanów Anny Bardowskiej. Tak też było tym razem! Żona rolnika pochwaliła się zdjęciem dzieci i przyznała, że na co dzień stawia na wygodę, wybierając dla dzieci komfortowe ubrania.

Moda czy wygoda😉? A może to i to ? Liwia najwięcej czasu spędza ubrana w pajace. piżamki (z Jankiem było dokładnie tak samo). To moja ulubiona forma stroju dla dzieci, kiedy najwięcej czasu spędzają leżąc. Mam poczucie, że dziecku tak jest najwygodniej, nic nie uciska itd. Co o tym sądzicie? Sukienki w szafie się mnożą ale w nieco większych rozmiarach ;).