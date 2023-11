Anna Bardowska pochwaliła się naprawdę dużym ciążowym brzuszkiem! Ania i Grzesiek Bardowscy to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych par, które poznały się na planie programu "Rolnik szuka żony". Ania i Grzesiek wzięli udział w drugiej edycji show, a już kilka miesięcy później powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ślub pary odbył się dokładnie 16 kwietnia 2016 roku. Po jakimś czasie na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, syn Jaś. Teraz Ania i Grzesiek czekają na narodziny drugiego dziecka.

Kilka miesięcy temu żona rolnika zdradziła, że ich rodzina wkrótce się powiększy. Jak już wiemy, Ania i Grzesiek czekają na narodziny córeczki, która ma się pojawić w listopadzie. Teraz Ania pokazała zdjęcie z mężem, na którym pochwaliła się naprawdę dużym rosnącym brzuszkiem. Przy okazji żona rolnika zaprosiła swoich fanów na imprezę, podczas której będą mogli się z nią spotkać.

Wyścigi ciągników w Wielowsi- to chyba ostatnia impreza rolnicza na którą wybiorę się razem z Grześkiem przed rozwiązaniem(czas trochę zwolnić). Jeżeli macie ochotę się z nami spotkać to zapraszamy Was do strefy GRENE- będziemy tam od godz.10.- napisała na Instagramie.