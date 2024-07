Ania Bałon to jedna z niewielu uczestniczek drugiej edycji "Top Model", o której wciąż słychać coś nowego. Niestety, nie są to doniesienia związane z jej karierą w modelingu, a raczej problemy z wagą lub nowe pomysły na przetrwanie w show-biznesie. Przypomnijmy: Bałon przytyła i znalazła nową pracę

Wydawało się, że po przybraniu na wadze i kilku deklaracjach, Bałon rzeczywiście już porzuciła plany o byciu modelką. W najnowszym wywiadzie jednak celebrytka przyznała, że jeszcze się nad tym zastanawia, choć presja rozmiaru zero, od którego jest bardzo obecnie daleka, skłania ją raczej ku negatywnej odpowiedzi. Wyznała też, że chciałaby schudnąć pięć kilogramów.



Jestem zadowolona ze swojej twarzy, kiedy patrzę w lustro. Chciałabym schudnąć tak z 5 kilo z całego ciała to wiadomo, że twarz się wtedy wysmukli, bo ja lubię kości policzkowe takie widoczne, zaznaczone. Zastanawiam się czy wrócić na wybieg... Ale wybieg to jest, niestety, rozmiar najmniejszy jaki się da, a ja nie chcę chyba wracać do tego rozmiaru - wyznała w wywiadzie dla TTV.