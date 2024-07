O Angel Oliferuk zrobiło się głośno, gdy media dowiedziały się, że Polka mieszkająca od 5 lat w Stanach Zjednoczonych dostała się do finału wyborów Top Model Worldwide. Tym samym przed modelką, której uroda i talent nie zostały kiedyś dostrzeżone przez polskie agencje, szansa na zrobienie olbrzymiej światowej kariery.

Jakiś czas temu Angel odwiedziła Polskę i pokazała się na kilku imprezach. Modelka została również ambasadorem Straży dla zwierząt. Miłością do czworonogów została zarażona przez swojego narzeczonego, który w Stanach prowadzi fundację zajmującą się sprawami psów i kotów.

- W dzieciństwie miałam tylko chomika, ale gdy pojechałam do USA i poznałam swojego narzeczonego Emery to zakochałam się w zwierzętach. To on dwa lata temu kupił mi pieska Siriusa. To mój największy przyjaciel – opowiada Oliferuk.