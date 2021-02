Aneta Zając znowu schudła? W obcisłej sukience podkreśliła swoje idealne kształty. "Jaka noga i talia"

Aneta Zając na swoim Instagramie pochwaliła się nowym zdjęciem i zachwyciła fanów swoją fantastyczną figurą! Gwiazda zapozowała do zdjęcia w obcisłej czarnej sukience, w której nic się nie ukryje. Płaski brzuch, talia osy i szczuplutkie nogi - aktorka znów olśniła wszystkich! Zobaczcie sami!

Aneta Zając zachwyca idealną figurą

Aneta Zając to jedna z najbardziej lubianych polskich gwiazd. Aktorka zgromadziła grono fanów, które na bieżąco śledzi jej losy za pośrednictwem Instagrama. Już od ponad roku wszyscy mówią o niesamowitej metamorfozie gwiazdy. Aneta Zając zdecydowała się przejść na zdrową dietę i zaczęła trenować. Efekt? Kilkanaście kilogramów mniej!

Dzięki temu, że aktorka jest aktywna na Instagramie, regularnie dowiadujemy się, co słychać u gwiazdy. Ostatnio Aneta Zając pracowała na planie spotu do ramówki Polsatu. Wystąpiła w czarnej obcisłej sukience za kolano i srebrnych szpilkach z odkrytymi palcami. Aktorka podkreśliła swoje piękne kształty i wygląda na to, że znowu schudła! Idealnie płaski brzuch i szczuplutkie nogi, nie umknęły oczywiście uwadze fanów, którzy zostawili gwieździe mnóstwo komplementów.

- Cudnie pani Anetko - Super figura. 👏 - Piękna Anetka❤️❤️❤️!!! Wyglądasz olśniewająco😍😍😍!!! - Cudna! ❤️ Jaka noga i talia!😮❤️🙌 - Świetnie wyglądasz Anetko🔥❤️ - piszą fani.

My również jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Takiej figury można tylko pozazdrościć. Zobaczcie sami!

Aneta Zając od niedawna ma również nowego partnera. Widać, że miłość dodała jej skrzydeł! Aktorka po prostu promienieje!