1 z 5

Aneta Zając ma z Mikołajem Krawczykiem dwóch synów bliźniaków. Robert i Michał mają już cztery lata i chodzą do przedszkola. Aktorka, jeśli tylko nie ma planu zdjęciowego serialu "Pierwsza miłość", który kręcony jest we Wrocławiu, codziennie rano zaprowadza synów do przedszkola. Jeszcze niedawno to były małe szkraby, ale przez wakacje chłopcy już bardzo wyrośli.

Zobacz urocze rodzinne zdjęcia.