Aneta Zając pojechała na wakacje! Aktorka spędza urlop na słonecznej Sardynii. W sieci pokazała zdjęcie w kostiumie kąpielowym z rajskiej plaży. Zobaczcie, jak gwiazda "Pierwszej miłości" wygląda w bikini!

Włochy to jeden z ulubionych kierunków gwiazdy serialu "Pierwsza miłość". Miłością do tego kraju zapałała m.in. dzięki znajomości ze Stefano Terrazzino, z którym miała okazję wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami", dlatego tak często tam wraca. Rzadko jednak pokazuje tak seksowne zdjęcia. Zobaczcie sami!

Aneta często podróżuje, najczęściej z synami - Robertem i Michałem. W rozmowie z "Party" aktorka jakiś czas temu zapowiedziała, że chce nauczyć dzieci podstaw żeglarstwa. Miała jej w tym pomóc przyjaciółka, Urszula Dębska, która ma patent:

Czy Anecie na wakacjach towarzyszy ktoś jeszcze? Tego nie wie nikt - kilka miesięcy temu gwiazda rozstała się z Patrykiem Ignaczakiem. Od tamtej pory nic nie wiadomo na temat jej nowego związku. W "Party" podkreślała, że singielki mogą być bardzo szczęśliwe:

Nie mam powodów do narzekania. Cieszę się z tego, co mam. W dzisiejszych czasach kobiety potrafią być szczęśliwe w pojedynkę. Świat się przewartościował i nasza zaradność, wszechstronności, otwartość dodają skrzydeł na co dzień i pozwalają na spełnienie.