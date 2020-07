Modne fryzury 2020. Aneta Zając postawiła na najmodniejszą koloryzację lata i jesieni

Aneta Zając pochwaliła się zdjęciem z salonu fryzjerskiego. Okazuje się, że gwiazda serialu "Pierwsza miłość" postanowiła nieco odświeżyć swoją fryzurę na wakacje. Aneta Zając zaszalała i zmieniła kolor włosów i ich długość? Zobaczcie sami! Internauci są zachwyceni fryzurą aktorki.

Aneta Zając pokazała swoją fryzurę

Aneta Zając już od wielu lat farbuje swoje włosy na jasny blond. Aktorka nie lubi radykalnych zmian i jest wierna swojej fryzurze. Teraz jednak postanowiła nieco odświeżyć swój look i wybrała się do stylistki fryzur. Aneta Zając pokazała zdjęcie z salonu fryzjerskiego i wygląda na to, że na wakacje postanowiła delikatne przyciemnić, zrobić refleksy i podciąć włosy - jej koloryzacja bardzo przypomina hitową koloryzację "bronde". Internauci są zachwyceni wyglądem gwiazdy "Pierwszej miłości"!

- Jak zawsze przepiękna 🌹🌹🌹

- Wow! Ale piękna kobieta! 😍😍😍😘😘😘❤️❤️❤️

- Przepięknie 💗 - komentują fani aktorki.

Zobaczcie sami, jak teraz prezentuje się Aneta Zając! Zmiana nie jest ogromna, ale zdecydowanie zgadzamy się z internautami - aktorka wygląda obłędnie! Zgadzacie się nami?

Gwiazda "Pierwszej miłości" od wielu lat nosi jasne, średniej długości włosy.